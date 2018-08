La guerra dei selfie alla fontana di Trevi: e scoppia la rissa tra turisti

Volevano scattare un selfie da quell'angolo preciso di piazza Fontana di Trevi per riprendere al meglio la fontana alle loro spalle. E nessuna voleva cedere quell'angolo privilegiato. Così ne è nata una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti americani e olandesi, sono stati denunciati per violenza e minacce.

Il litigio è nato prima tra una ragazza olandese di 19 anni, ed una italo-americana di 44 anni. Le due sono passate alle mani e hanno iniziato a spintonarsi ed a prendersi a schiaffi e pugni. A quel punto l’incendio si è propagato ai rispettivi familiari che immediatamente si sono uniti alla «lotta» dando manforte alle loro parenti e distribuendo calci e pugni. I turisti, condotti presso gli uffici di via della Greca, hanno riportato solo alcune contusioni, per le quali non si è reso necessario l’assistenza medica. L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei loro confronti la denuncia per violenza e minacce.