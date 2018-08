Grande festa per i tifosi juventini, accorsi a Villar Perosa per la tradizionale partitella in famiglia contro la Primavera, che ha segnato il debutto in bianconero di Cristiano Ronaldo, autore anche del primo gol stagionale della squadra. Keita in arrivo all’Inter e Bakayoko al Milan: oggi le visite mediche.

Guarda il video.