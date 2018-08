Il porto di Genova oggi ha reso omaggio alle vittime della tragedia di ponte Morandi. Il porto è rimasto chiuso dalle 10:00 alle 13:00 per permettere la partecipazione alle esequie e in segno di lutto.

Le compagnie di navigazione hanno espresso il loro cordoglio con un fischio delle navi in porto alle 11:30. Le navi che sono uscite prima delle esequie e sono passate davanti alla fiera fischiando le sirene in segno di cordoglio. Due rimorchiatori, in accordo con la Capitaneria di Porto, si sono posizionate nello specchio acqueo antistante alla Fiera, dove si è svolta la cerimonia funebre.