L'educazione non va in vacanza: la lezione del bagnino in spiaggia

Luca Sestri, bagnino sulla spiaggia di Santa Reparata, località Santa Teresa è diventato una star. E non per il suo lavoro in una spiaggia celebre ma per i suoi show involontari contro ifumatori che ogni giorno lasciano sulla sabbia mozziconi di sigaretta: 'Questa spiaggia è un regalo della natura, ci accoglie a braccia aperte ma merita rispetto. A casa vostra non fate così'', spiega sestri Sestri con un megafono, in piedi su un pattino.