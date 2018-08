Sparatoria a Jacksonville, il momento dell’attacco in diretta

Ha perso al torneo dei videogame e, probabilmente per la rabbia, ha compiuto una strage. E' questa l’ipotesi di quanto accaduto a Jacksonville, in Florida, al torneo online di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. Almeno quattro persone sono morte e 11 sono rimaste ferite. Il bilancio provvisorio include anche l’aggressore che, secondo indiscrezioni, si sarebbe sparato togliendosi la vita.

Ancora pochi i dettagli della strage. La polizia spazza via l'ipotesi di un secondo aggressore in fuga: non ce ne sono altri al di là dell’''uomo bianco morto, che stiamo ancora cercando di identificare» afferma lo sceriffo di Jacksonville, Mike Williams. Le autorità hanno messo al sicuro tutti coloro che si erano nascosti per mettersi al riparo dai colpi di arma da fuoco, assicura Williams.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times citando uno dei concorrenti del torneo di Madden 19 NFL, l’aggressore era uno dei partecipanti della competizione che, dopo aver perso, ha preso di mira alcune persone e sparato, prima di togliersi la vita. Il torneo era in corso al GLHF Game Bar, nella popolare aerea di Jacksonville Landing, dove si tengono concerti e altri eventi e sempre affollata per la presenza di negozi e ristoranti. L’Fbi è in contatto con le autorità locali. Segue gli sviluppi anche il presidente Donald Trump, che è stato aggiornato e monitora la situazione mentre si trova sul campo da golf. In contatto con la polizia di Jacksonville anche il governatore della Florida, Rick Scott, che ha parlato anche con Trump: «ha offerte tutte le risorse federali necessarie per rispondere» alla strage, riferisce Scott in un tweet

Drini Gjoka, star della competizione Madden Challenge, era nel bar di Jacksonville quando l’aggressore ha aperto il fuoco. E' rimasto ferito a un pollice «Sono fortunato. Il proiettile ha colpito il mio pollice. Il peggior giorno della mia vita» ha twitta Gjoka.

Il bilancio della sparatoria di Jacksonville al torneo di videogiochi è di tre morti, incluso l'aggressore. Lo afferma lo sceriffo della città, Mike Williams. Il 24enne David Katz di Baltimora sarebbe l’autore della strage di Jacksonville.