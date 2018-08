Livio Pascu: “La forza del gruppo per fare crescere i giovani rugbysti” Video

La rugby Parma pronta per il campionato di serie B con molti innesti provenienti dall’Under 18. Staff tecnico presieduto da Livio Pascu e coadiuvato da Gutierrez e Palazzani. Quest’ultimo mediano di mischia delle Zebre, contribuirà soprattutto per le skills individuali ed affinare il movimento dei trequarti.

Parla in modo chiaro e non nasconde le aspettative della società di via Lago Verde per il prossimo futuro, l’allenatore Pascu: “La prima squadra e la società tutta hanno come obiettivi la crescita tecnica e di mentalità dei ragazzi. Daremo alla squadra seniores un gioco nuovo e un’identità precisa. Credo nel gioco di velocità e nel mantenere il possesso partendo dal dominio delle fasi statiche; come collettivo dobbiamo allenarci per capire in anticipo certe situazioni di gioco e trarne il massimo profitto possibile.” E prosegue: “Vogliamo inserire tanti giovani in un gruppo nuovo. Ad esempio i ragazzi che salgono dalla U18 sono 13, molti di loro hanno qualità per crescere come Guatelli, Strina, Pelizza e la terza linea Fedolfi. La società ha creato un bel progetto soprattutto lavorando molto sul settore giovanile per avere una prima squadra, un domani non troppo lontano, fatta solo di ragazzi cresciuti rugbysticamente da noi. Crediamo molto nella appartenenza al club e vogliamo rafforzarne l’identità.” Pascu ribadisce i seguenti concetti: “Il compito di noi allenatori non è quello di avere un giocatore valido ma creare una squadra valida! Occorre lavorare bene collettivamente, ed aiutarsi reciprocamente. Nel rugby moderno non esiste un giocatore che ti risolve la partita; successo o sconfitta sono frutto del lavoro complessivo della squadra. Occorre lavorare bene tutti insieme, lasciando da parte l’individualità, solo così possiamo mettere l’avversario in difficoltà. C’è chi da un po’ di più, chi un po’ meno, ma quello che deve emergere è la capacità di essere uniti come gruppo per sopraffare l’avversario. Noi lavoriamo per creare un gruppo unito e con gli stessi principi. Un po’come creare una famiglia.”