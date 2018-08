Alba invasa dalle falene: chiuso un ponte. E il bus mette le catene da neve Video

Come ogni anno in questo periodo le falene caratterizzano le notti di Alba (Cuneo), la 'capitale" delle Langhe. La presenza degli insetti è massiccia soprattutto nelle zone lungo il fiume Tanaro. Migliaia di farfalle notturne si sono riversate lungo i lampioni del Ponte Albertino,provocando alcuni disagi alla circolazione.

Il sindaco di Alba è stato costretto a emettere un’ordinanza di chiusura del ponte, per lo strato viscido e pericoloso di falene morte sull'asfalto. Un autobus ha dovuto ricorrere all’uso delle catene sulle ruote per poter ripartire sulla strada.





Il video è stato postato su Facebook dal sindaco di Alba, Maurizio Marello, che scrive: "Attenzione!!!! Le falene sono arrivate. Ponte tanaro. Vista l’intensità del fenomeno chiudiamo il ponte al traffico"