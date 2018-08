Il nuovo tallonatore Ceciliani: "La concorrenza è alta: un grande stimolo" Video

Tra gli acquisti per la stagione 2018/19 dello Zebre Rugby Club vi è il tallonatore nato a Sondrio, classe ’97, Massimo Ceciliani. Il giovane n.2 della franchigia federale proviene dalla Rugby Viadana 1970 con cui la scorso stagione ha disputato 16 gare nel campionato di Eccellenza sotto coach Frati. Nel biennio precedente all’Accademia Francescato di Parma si era “fatto le ossa” in Serie A.

Massimo, che lavora alle Zebre di Coach Bradley da inizio giugno, spende parole entusiastiche sul gruppo e sui veterani che lo hanno aiutato ad inserirsi in quella che è la massima espressione del rugby di club italiano: “La Celtic League è un livello molto elevato, ci si confronta con grandi giocatori, in tal modo ho la possibilità di apprendere ed affinare il mio modo di giocare. In particolare sto imparando dai compagni che ricoprono il ruolo di tallonatore, mi riferisco a Fabiani e Luus. La concorrenza è alta visto che solo uno di noi tre può indossare la maglia n.2. Sono fiducioso che, nel campionato celtico al via questo weekend, il gruppo farà bene. Tutto lo staff crede nel lavoro impostato fino ad ora". La partita di venerdì 31 agosto alle ore 20.35 al “Lanfranchi” contro la franchigia sudafricana dei Southern Kings sarà il vero banco di prova e darà il via alla stagione 2018/19.

La settimana scorsa nell’amichevole di Monigo (Treviso) contro i padroni di casa bianco-verdi della Benetton, Ceciliani ha segnato una meta, a riprova di essere in uno stato di forma e di determinazione che possono essere le armi in più con cui tentare la vittoria nel primo impegno di campionato.