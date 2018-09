Crollo ponte, nuovo video: passa il camion poi black out

La polizia ha diffuso un nuovo video del crollo del ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto. Le immagini sono state registrate dalle telecamere di Autostrade per l’Italia, ma un temporaneo blackout non permette di vedere l’esatta dinamica del crollo. Dopo l’incidente, il sistema di videosorveglianza stringe sul luogo del disastro. Non si tratta, in ogni caso, del video in mano alla Procura di Genova e che il procuratore capo Francesco Cozzi ha dichiarato di non voler diffondere per non “inquinare” i racconti dei testimoni. Le immagini mostrano il passaggio del ormai celebre camion della Basko, quello rimasto miracolosamente sul ciglio del ponte, e poi, del ponte spezzato. Nel mezzo, con un cambio di inquadratura, non si vede ciò su cui sta indagando la procura di Genova. Ovvero se si siano spezzati gli stralli, la campata, o tutto contemporaneamente. Il black out delle telecamere di Autostrade, che non hanno ripreso il momento del crollo del ponte Morandi, non è stato causato da una manomissione. E’ quanto emerge dalle indagini della squadra mobile di Genova che ha risolto il giallo sul video interrotto. Gli esperti hanno escluso anche l’ipotesi del fulmine che avrebbe colpito uno degli stralli del ponte, provocandone la rottura: i tecnici di Arpal hanno concluso la mappatura delle saette cadute quel giorno e hanno rilevato che quella più vicina si è abbattuta a una distanza di oltre un chilometro.