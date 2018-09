Tiziano Ferro canta in un locale in Portogallo. Nessuno lo riconosce

Tiziano Ferroche canta al karaole in un locale. Ti immagini la gioia dei fan o comunque l'attenzione dei curiosi. Tanti, assiepati. Ferro si esibisce cantando “Ordinary People” di John Legend. Peccato che nessuno lo riconosca o lo conosca e quindi la sua esibizione rimane ignorata. Siamo a Praia De Albufeira, in Portogallo. A postare il video è lui stesso, che commenta: "Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio”.