Video inedito dell'11 settembre: terrore, dramma e emozioni

A 17 anni di distanza dalla tragedia dell'11 settembre 2001, sono state pubblicate delle immagini inedite dei momenti immediatamente successivi al primo attacco terrorista alle Torri Gemelle di New York. A divulgare e pubblicare il video è stato l'operatore della Cbs Mark LaGanga, che quel giorno con la sua telecamera era sul luogo del disastro, incontrando sulla sua strada i soccorritori stremati e decine di persone in fuga. Un video che ha fatto milioni di clic. Un video con parti inedite e restaurate. LaGanga si è spinto fin dentro la torre Nord, ancora in piedi, nonostante tutti gli dicessero di andarsene. LaGanga esce e riprende il crollo della seconda torre: lui filma mentre la gente fugge e alla fine viene travolto dalla nube di polvere e masserizie. E dopo 17 anni, col World Trade Center rinato, mancano ancora i nomi di molti dei quasi tremila morti.