"Per la terza notte a Milano mi sono sentita la più amata del mondo...grazie. Ci vediamo domani sera, sempre qui, al Forum di Assago!", su Twitter Laura Pausini ringrazia dopo il concerto di ieri a Milano. Un concerto molto sentito dalla cantante in modo così intenso da farla addirittura imprecare, dire una parolaccia, cantando il pezzo "Frasi a metà". Il video è diventato virale. Il brano è dedicato al tradimento di un'amicizia importante: "Ricordami di dirmi va tutto bene, tr***". Ha poi spiegato: "Scusatemi, sono partita un po’ incazzata". Laura aveva poi detto al Corriere della Sera: "È quella che mi sento meglio addosso adesso, mi ricordo perché l’ho scritta e perché l’ho scelta. Amo la versione di me 'incazzata' anche se con il passare degli anni sento sempre di più anche la mia fragilità".