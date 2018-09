In un nuovo video le avance di Weinstein ad una sua accusatrice

Una donna che accusa Harvey Weinstein di averla stuprata ha dato a Sky News un video che riprende il suo primo incontro con il produttore. Nel filmato, andato in onda solo in parte, si vede Weinstein che fa avances a Melissa Thompson toccandola ripetutamente e carezzandole il braccio e la schiena durante quello che avrebbe dovuto essere un incontro di lavoro.

Il video comincia con Harvey che respinge la stretta di mano di Melissa, per poi invece abbracciarla calorosamente. La Thompson, che ha fatto causa a Weinstein in giugno, aveva incontrato l’ex boss di Miramax nel suo ufficio di New York per una dimostrazione di tecnologia video per la promozione di film. Il produttore dice subito ai suoi collaboratore che durante l'incontro non vuole essere disturbato e a un certo punto chiede alla donna: «Fammi avere una parte di te. Me la dai?». Poi dopo aver accettato a parole di utilizzare la tecnologia della dimostrazione, allunga le mani sotto il vestito di Melissa.

I due sono ripresi dalla vita in su, e non si vede dove Weinstein abbia messo la mano, ma la donna è chiaramente a disagio e gli dice: «E' troppo su, troppo su». L’avvocato di Weinstein, Ben Brafman, ha respinto l’interpretazione del video come una prova contro il suo cliente: «E' chiaro che entrambi stanno flirtando. Lei cerca soldi».

La Thompson non è una delle tre donne per lo stupro delle quali Weinstein è stato rinviato. giudizio. Anche lei ha però accusato Weinstein presso un tribunale civile di averla invitata poche ore dopo al bar di un hotel per finalizzare l’affare: invece di mettere le firme su un contratto lui però l’avrebbe portata in una camera da letto e l’avrebbe violentata.