Drammatico : pitbull attacca il cane e la sua padrona

Immagini violente, una 52enne è rimasta vittima di un pitbull sfuggito al controllo del suo padrone. La donna stava camminando con il proprio cane (uno Staffordshire Bull Terrier) in una strada di Goole, in Inghilterra, quando il pitbull è piombato sui due. La donna ha tentato di dividere i due cani e il pitbull a questo punto se l’è presa con lei, mordendole la mano. E' intervenuto il proprietario del pitbull a tranquillizzare il suo cane. La donna è finita in ospedale e sottoposta ad un’operazione alla mano con cinque punti di sutura.