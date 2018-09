Ecco come l'addetto dell'aeroporto ruba nella valigia

Era stato assunto da tre giorni, ma non ha proprio resisitito. Siamo all'aeroporto di Ibiz, l’addetto ai bagagli apre la cerniera della vailgia e si mette in tasca un oggetto, uno speaker bluetooth. Poi richiude. La scena è stata ripresa da un passeggero che poi ha denunciato allo steward il furto a cui aveva appena assistito. L’addetto è stato costretto a restituire lo speaker alla donna che lo aveva comprato per il figlio adolescente. L’uomo è stato licenziato.