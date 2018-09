Parma Europa, lo sport, "Parma-Reggio A/R" e altri programmi: ecco come cambia 12 TvParma

Migliore qualità delle immagini, studi rinnovati, palinsesto potenziato: Fra i programmi: Parma Europa, Bar Sport al lunedì e Calcio&Calcio al giovedì, BordoCampo, CheckUp, le commedie dialettali del sabato... In cantiere nuove trasmissioni, come Parma-Reggio A/R, RadioParma on air e le trasmissioni sulla cucina. Novità anche su Radio Parma.

Il direttore Michele Brambilla spiega le novità di 12 TvParma e Radio Parma.