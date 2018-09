Nubifragio su Mondello: l'impressionante video in time lapse

A "cogliere l'attimo" e a restituirlo con un impressionante video in time lapse è stato Salvatore Spina, posizionato sull’altopiano di Inserra. E il video mostra quello che è accaduto nella zona di Mondello, tra Villabate e Bagheria, dove si è scaricata una bomba d'acqua che ha fatto fuggire chi era in spiaggia e ha creato grosso allarme per due persone che avevano noleggiato un pedalò e che in quel momento erano in mare. Sono riusciti a tornare a riva indenni.