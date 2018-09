I negozi e la domenica: "Aperti, sono comodi", "no, meglio stare in famiglia"

Shopping vietato per legge alla domenica: fa discutere la proposta del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ovvero l'annuncio che entro l'anno il governo ha intenzione di approvare una legge che impone uno stop nei weekend e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, «con delle turnazioni». Tradotto, «resterà aperto solo il 25%, il resto chiuderà.

Perché se ne parla: ecco la proposta del vicepremier Di Maio sui negozi chiusi di domenica (video)

COSA NE PENSANO I PARMIGIANI. La proposta del vicepremier Di Maio ha aperto il dibattito. Abbiamo chiesto il parere di esercenti e clienti a Parma. Dalle interviste emerge più spesso un'opionione favorevole alla chiusura (o comunque a una più forte limitazione delle aperture) di supermercati e centri commerciali nei giorni festivi, soprattutto "per stare in famiglia" e perché "si può fare la spesa in tutti gli altri giorni". Maria Teresa, che lavora in un supermercato, nota che, se non lavorasse nei festivi, guadagnerebbe un po' meno ma avrebbe più tempo per stare con la famiglia.

Non manca però chi è favorevole a tenere i negozi sempre aperti. "La gente che va a lavorare e non ha tempo può far spesa alla domenica", dice ad esempio Rita. C'è poi chi - come Massimo Ivaldi, commerciante - propone una sorta di via di mezzo: chiudere i grandi centri commerciali ma concedere l'apertura festiva ai piccoli esercizi. Nel video, le interviste nel video di Andrea Violi

