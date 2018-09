In tutte le librerie Feltrinelli, il valzer del Gattopardo dedicato a Inge Video: Parma

Oggi, a Parma come in tutte le librerie d'Italia, il Gruppo Feltrinelli ha ricordato Inge con il "Valzer brillante" del Gattopardo, "un momento di danza e celebrazione della vitalità di Inge", così in una nota il gruppo editoriale vha voluto ricordare la presidentessa della casa editrice Giangiacomo Feltrinelli, morta all'età di 87 anni. "Un gesto per condividere con lettori e cittadini questo triste momento, con l'impegno di continuare a percorrere la strada da lei tracciata. In tutte le forme e con tutta l'energia possibile".