Gemellaggio delle tre pecore: "Si realizza il sogno nato viaggiando tra le pastore d'Italia" Video

Razze antiche che stavano vivendo - ciascuna localmente - la loro riscoperta, e che ora un filo (di lana, ma non solo) unirà per riuscire a rendere più forte, più visibile, anche più creativo il progetto. Corniglio, Lamon e Valgrisenche - e dunque Emilia, Veneto e Val d'Aosta - saranno protagoniste sabato e domenica a Corniglio del "Gemellaggio delle tre pecore". Il sogno che si appresta a diventare realtà è nato durante il viaggio tra le pastore d'Italia compiuto dalla videomaker Anna Kauber e che ha "contagiato" le comunità locali e il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

E' proprio Kauber a raccontarlo in questa videointervista in cui è affiancata da tre donne, tre protagoniste del gemellaggio: la pastora Sara Simonetti, la chef Patrizia Pensieri e l'allevatrice e trasformatrice di lana Elisa Marchesin (videointervista: le tre storie). Sono proprio loro a consigliare alcuni degli appuntamenti più curiosi della rassegna.

Il programma completo

Sabato 29 settembre

Ore 10.00: "Mercatino e gastronomie delle 3 Montagne"

tutto il giorno: prodotti e specialità tradizionali con le nuove proposte

grigliate e beveraggi



Ore 10.15 Inaugurazione

Saluti di benvenuto e presentazione delle attività

Fausto Giovannelli Presidente Parco Nazionale Appennino tosco emiliano - Riserva di Biosfera MAB Unesco; Agostino Maggiali Presidente dei Parchi Ducato; Giuseppe Delsante Sindaco di Corniglio; Ornella Noventa Sindaco di Lamon; Riccardo Morret Sindaco di Valgrisenche

Ore 11.00

Il Gemellaggio si allarga: in collegamento con Letizia Bindi e Fabio Pilla del Centro di Ricerca BIOCULT - Unimol.

Con i pastori transumanti e le pecore di razza Gentile di Puglia in via d'estinzione

Ore 11.15 Convegno "Percorsi di valorizzazione della filiera della carne: quale futuro?"

Esperienze dei 3 territori:

Cornigliese: il nuovo presidio Slow Food: Agostino Maggiali Presidente dei Parchi Ducato; Antonella Ferrari, fiduciaria Condotta Slow Food Parma; Rappresentante Araer - Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna

Rosset: Daniele Morzenti Presidente sez. ovi-caprina Arev Associazione Regionale Allevatori Valle d'Aosta e allevatore di Rosset; Diego Bovar Arev

Lamon: Associazione Fea de Lamon - Istituto Agrario Feltre e con Fabio Amadei, docente di storia e cultura, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana

Altre esperienze

le novità emiliane di Luciano Orsi (Macelleria Orsi) e macelleria Le Carni e dalla Sardegna con Michelangelo Salis (macelleria I Salis)

Ore 13,00

"Parlar di cibo, mangiando...chiacchiere in libertà" le specialità dei tre territori con produttori - esperti - cuochi - trasformatori

con Danilo Gasparini docente di storia dell'agricoltura e dell'alimentazione Unipd; Annacarla Tredici giornalista La Repubblica-Sapori e allevatrice; Alberto Spisni Unipr - ONAS Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi; Marino Marini - bibliotecario ALMA La Scuola Internazionale Cucina Italiana; Carlotta Beghi focal point Parma Città Creativa Unesco della Gastronomia; Paolo Piacentini presidente di Federtrek, autore del libro "Appennino atto d'amore"; Giorgia Canali Comitato Esecutivo Nazionale Slow Food Italia.

Conduce: Michele Crippa, gastronomo

Ore 14.45 "Appennino atto d'amore"

incontro con l'autore del libro Paolo Piacentini - conduce Fausto Giovannelli

Ore 15.30 "Meglio che un giorno da leone, 1000 anni con le pecore"

presentazione delle tre razze ovine e dei loro pastori

Alberto Sabbioni Unipr - Cinzia Finotto Arev - Luca Fontanive Istituto Agrario Feltre

Ore 16,00 Rassegna della Pecora Cornigliese - Presidio Slow Food

Saluti delle autorità

Consegna riconoscimenti ai pastori di oggi e di ieri a cura dei Parchi del Ducato

tavola rotonda "Quale futuro per la Pecora Cornigliese?" criticità e strategie

a seguire

"Pastori si nasce?" chiacchiere in libertà coi pastori e allevatori di Pecora Cornigliese

Ore 17.30 "Racconti sul filo di tre lane"

laboratorio collettivo della lana con le tessitrici: Elisa Marchesin (Parma) / Les Tisserands (Valgrisenche) / Serena Turrin (Lamon)

Ore 18.30 "La memoria in cammino"

racconti e letture della civiltà pastorale dei 3 territori

Ore 19.30 "Aree Interne. Per una rinascita dei territori rurali e montani"

Premio speciale "Parco Majella"

presentazione libro

Interviene il curatore del volume Rossano Pazzagli

segue aperitivo

Ore 20.30: Ristorante Claudia

"Le eccellenze della enogastronomia sarda" specialità della tradizione pastorale di Sardegna

cena su prenotazione a cura di: Michelangelo Salis (I Salis) con Alberto Lambertini e Patrizia Pensieri

Ore 21.30: Albergo LA VIASA

proiezione del docufilm 'Tre volte al tramonto' alla presenza degli autori Mario Ferraguti e Andrea Rossi



Domenica 30 settembre

Ore 10,00 "Mercatino e gastronomie delle 3 Montagne"

tutto il giorno prodotti e specialità tradizionali con le nuove proposte

grigliate e beveraggi

Ore 10,15 Convegno "Le Terre Alte dei pastori" paesaggi identitari: tradizione e trasformazione

Giuseppe Vignali Direttore Parco Nazionale Appennino tosco emiliano; Filippo Tantillo coordinatore scientifico Comitato Nazionale per le Aree Interne; Riccardo Fortina Associazione Italiana per la tutela delle Razze Autoctone a Rischio di Estinzione; Silvia Passerini vice-presidente Rete del Ritorno; Rossano Pazzagli Unimol - ArIA Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini; Danilo Gasparini docente di storia dell'agricoltura e dell'alimentazione - Unipd; Vittorio Ducoli Direttore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino; Vanessa Pallucchi vice presidente Nazionale Legambiente; Andrea Grignaffini critico enogastronomico.

ore 13: Ristorante Claudia "la pecora secondo gli chef"

variazioni sul patrimonio gastronomico dei pastori

pranzo su prenotazione a cura di Chef to Chef Associazione Emilia Romagna Cuochi

chef A. Lambertini - Ristorante Claudia, Corniglio

in collaborazione con ALMA Scuola Internazionale di Cucina Italiana

Pomeriggio

Ore 13 - 15 laboratorio creativo per bambini, a cura di Chiara Cerea

Ore 15 Legambiente "Pecore per la Biodiversità" storie di pascoli, erbe e animali

i temi complessi della biodiversità

a cura di Emanuele Fior naturalista

dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - Località Lumiera

mostra morfologica della razza Cornigliese

concorso

giuria presieduta da Alberto Sabbioni

dimostrazione di sheepdog a cura dei pastori di Pecora Cornigliese (Presidio Slow Food)

Organizzazione generale della manifestazione a cura della Cooperativa 100 Laghi in collaborazione con Slow Food, Legambiente, Chef-to-Chef, la Scuola Intarnazionale di Cucina Italiana ALMA.

Media partner La Gazzetta di Parma.