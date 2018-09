"Noi che vestiremo piazza Duomo di coperte di lana. Ecco come aiutarci" Video

Accadrà il 10 e l'11 novembre: piazza Duomo sarà vestita di coloratissime lane. O meglio: circa 6 mila quadrati di lana cuciti a quattro col filo rosso per formare delle coperte che ricopriranno la piazza cuore della città. La sfida di questa opera condivisa è stata promossa da Viva Vittoria in diverse città italiane ed è arrivata a Parma grazie a La Doppia Elica. L'associazione è nata un anno fa per sensibilizzare e supportare la prevenzione e le pazienti e i pazienti a rischio di mutazione genetica Brca, ossia quelli a rischio di sviluppare tumori alle ovaie e al seno.

La vendita delle coperte a prezzo simbolico servirà a finanziare l'acquisto di macchinari per la prevenzione e la sorveglianza del rischio familiare o ereditario. In più, il filo rosso che unirà i quadrati fatti ai ferri o a uncinetto è quello che simboleggia la lotta alla violenza contro le donne.

A raccontare in questa videointervista il progetto e i modi per parteciparvi (chiunque, ad esempio, può sferruzzare e riceverà la lana gratuitamente) sono la presidente della Doppia Elica Nella Faimali e le volontarie Ida Chiapponi e Alessandra Bernardi.