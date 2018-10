Zebre, Krumov: “Scendo sempre in campo per dimostrare chi sono” Video

Il forte giocatore italo bulgaro Leonard Krumov, cresciuto rugbysticamente al di là del Po, nella Rugby Viadana, alla seconda stagione con le Zebre, racconta il match di venerdì scorso contro i Warriors di Glasgow che ha affrontato in seconda linea per circa 65 minuti di gioco, partendo da titolare: “Abbiamo disputato un’ottima partita davanti oltre settemila tifosi fino al 55 minuto, quando eravamo a sole due lunghezze dai padroni di casa, che conducevano per 10 a 8. Poi, errori stupidi ci hanno condizionato e il risultato finale è stato a mio avviso troppo pesante.” Ed aggiunge: “Siamo molto concentrati per il primo impegno di EPCR Challenge Cup fissato il 13 ottobre a Bristol contro i Bears. Giocheremo in uno stadio tra i più capienti della Aviva Premiership da 22.000 spettatori. Siamo consapevoli che aggredendoli in fase difensiva attorno ai punti di incontro e mettendo pressione alla mediana avremo buone chance di vittoria.” E conclude: “Io e tutti i giocatori del club siamo sereni; lo staff tecnico è a nostra disposizione per farci crescere analizzando attentamente i nostri avversari ed impostando il nostro gioco ogni sabato per culpirli la dove sono più fragili. Ogni volta che scendo in campo, desidero mostrare ai miei compagni di che pasta sono fatto, e so che ogni Zebra è così. In questo modo possiamo mostrare ai nostri avversari chi sono le Zebre.”

I detentori della EPCR Challenge Cup sono dall’11 maggio scorso i gallesi del Cardiff Blues.

Venti sono per l’edizione 2018/19 le squadre iscritte alla seconda competizione europea per club: cinque inglesi, otto francesi, due gallesi, una russa, una romena, un’irlandese e le due italiane della Benetton e delle Zebre Rugby Club. Le formazioni più competitive sono: Bordeaux, Stade Francais e ASM Clermont-Auvergne, Harlequins, Northampton Saints, Sale Sharks e Ospreys.

Alla fase dei sorteggi di Losanna (Svizzera) del 20 giugno scorso, il fato ha inserito Biagi e compagni nel girone 4 insieme ai francesi dello Stade Rochelais, agli inglesi dei Bristol Bears ed ai russi dell’ Enisei-STM: questi ultimi due avversari mai affrontati prima dalla franchigia federale.