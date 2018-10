Lite furibonda in diretta tv, a CartaBianca tra Vittorio Sgarbi e Mario Giordano. Nel talk show di Bianca Berlinguer si stava parlando dell'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano (Ai domiciliari per favoreggiamento all'immigrazione clandestina). Prima le battute, poi Sgarbi parte all'attacco: "Sei un deficiente". Scoppia la lite con l'intervento della Belinguer che minaccia di mandare via il critico d'arte.