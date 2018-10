Il pilota evita di schiantarsi contro 4 jet in attesa del decollo

E' un video datato 2007 ma, come spesso capita in questi casi, le immagini sono state diffuse solo adesso. Nel video il pilota di un Airbus A320 dell’Air Canada con 140 passeggeri ha evitato per pochi secondi quello che poteva diventare il più grande incidente aereo della storia dell’aereonautica civile. Per un errore dello stesso pilota, però, l'aereo stava per atterrare sulla pista dove quattro aerei erano in attesa di decollare.