"Droghe, alcol e mix micidiali: ecco perché servono ragazzi e adulti consapevoli" Videointervista

Chi trova droga in un locale non è meno in pericolo di chi la va a cercare in strada. Così come è sbagliato sottovalutare il ruolo (e la diffusione) dell'alcol quando di parla di giovani e sostanze. Ma l'allarme più grosso è "la mancanza di adulti informati e consapevoli dei rischi che corrono i ragazzi".

Due pagine a tema giovani e sostanze (rigorosamente al plurale) sulla Gazzetta di Parma in edicola e qui una videointervista a due degli esperti interpellati: Licia Caroselli e Nicola Bolzoni, rispettivamente referenti del progetto Scuola e progetto Notti dell'Unità di Strada dell'Ausl. Che parlano del rapporto coi giovani, del ruolo degli adulti, di rischi mal calcolati ed inutili etichette. Ma anche dell'ultimo progetto sperimentale: la presenza del camper della prevenzione e dell'informazione al Parco Ducale.