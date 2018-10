Parlare di sessualità ai figli: come rompere i tabù Video-interviste

L'hanno intitolato "Okkio che mi girano gli ormoni": era l'occasione voluta dal Cerchio di Papà per confrontarsi ed ascoltare alcuni voci su un argomento che in famiglia è spesso difficile da trattare coi figli adolescenti o pre-adolescenti, ossia la sessualità. Una sessualità "sana ed equilibrata nell'era delle distorsioni social e nel segno del rispetto di se stessi e dell'altro sesso", era l'intento.

L'incontro all'auditorium Toscanini è stato articolato in quattro laboratori ed un momento di confronto finale. Ed ecco in queste videointerviste i messaggi principali che si possono lasciare a chi non è potuto essere presente ma si trova nella situazione di dover... intavolare un discorso. Un discorso che può sembrare imbarazzante ma che è soprattutto necessario.