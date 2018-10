Quattro rapine e altrettanti scippi ad anziane, arrestati in tre Video

Tra luglio e settembre avevano commesso quattro rapine e altrettanti scippi, questi ultimi nei confronti di donne anziane. I membri della banda, un libanese e due albanesi tutti residenti nel quartiere Montanara, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile. Avevano colpito nelle zone di San Leonardo e dell’Oltretorrente, dove avevano rapinato per due volte una prostituta cinese e avevano fatto razzia in un centro massaggi. Gli scippi, invece, come detto, li avevano messo a segno tutti nel quartiere Montanara. Grazie alle indagini della polizia, che ha ricostruito le attività criminose dei tre con un lavoro intenso e puntuale, è stata messa fine alle attività dei malviventi, una banda che avrebbe continuato a colpire.