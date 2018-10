Il Parco del Taro (video)intrappola il "suo" lupo: ecco Vincenzo

"My name is Vincenzo!" annunciano i parchi del Ducato mostrando chi è "caduto" nella videotrappola.

Grazie alla convenzione tra Parchi del Ducato e Io non ho paura del lupo, anche nel Parco Regionale del Taro è in corso un’attività specifica di monitoraggio sul lupo. "La sua presenza - dicono gli esperti del parco - era nota da tempo, ma ora, grazie a questa collaborazione, abbiamo fatto molte nuove scoperte". Ed ecco allora il "debutto" di Vincenzo, il maschio dominante del branco, ed alcuni dei suoi cuccioli. "Generalmente i lupi si assomigliano tra loro e distinguerli è molto difficile, ma Vincenzo, con quell’orecchio destro piegato, è ben identificabile e ci potrà dire tanto di sé e del suo nucleo familiare. Proprio questa sua particolarità è stata l'ispirazione per il suo nome, che ricorda un grande artista del passato". Il video è di Daniele Ecotti ed Emanuele Fior.