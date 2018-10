Consigli: in un video le «strategie» per affrontare le crisi in casa

Come comportarsi con un familiare affetto da Alzheimer? Alcuni utili consigli vengono dal video «Una giornata particolare» progettato dagli assessorati regionali alle Politiche per la salute e Politiche di welfare. Altri suggerimenti arrivano dalla neurologa Livia Ludovico: «Non contraddire il malato, parlargli con voce calma, cercare di essere accondiscendenti. Di fronte alle allucinazioni o allo spaesamento del proprio caro, cercate di essere rassicuranti, anche con gesti di affetto come abbracci e carezze». m.t.