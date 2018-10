In Italia calano i reati denunciati ma Parma va in controtendenza: analisi per capire perché

L'interrogatorio di Andrea Censi, il dramma di Langhirano e i problemi di chi convive con l'alzheimer (interviste a un'associazione e al regista Pupi Avati). In Italia calano i reati denunciati ma Parma va in controtendenza: un'analisi per capire perché. Le novità di November Porc, uno spettacolo sugli emigranti del Parmense, un riconoscimento per Dallara. Ecco le anticipazioni sulle principali notizie della Gazzetta di Parma di domani (sabato 27 ottobre) nelle anticipazioni del direttore Michele Brambilla.