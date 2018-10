I parchimetri sono già passati all'ora solare: automobilisti beffati Video

Le segnalazioni sono arrivate da più di un lettore, e c'è chi ha realizzato un video per mostrare cosa sta accadendo in città quando si vogliono utilizzare i parchimetri di Infomobility: il passaggio all'ora solare è stato anticipato di un giorno e di fatto - come spiega Marisa -"mi sono ritrovata a poter pagare un'ora in meno di parcheggio".











"Questo visibile in foto è uno dei tanti parchimetri che oggi presenta un'ora indietro impedendo alle persone di usufruire correttamente del servizio di pagamento - continua un'altra lettrice - Tante le giuste lamentele ma pochi i fatti e l interesse. E intanto si continua a pagare per un disservizio e pur di non ricevere brutte sorprese.