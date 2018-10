Investito dai ladri in fuga, l'emozione di rientrare in servizio dopo 15 mesi Video

Il calvario dell’appuntato Lorenzo Alongi è finito. Dopo 15 mesi di cure, il 41enne carabiniere è rientrato in servizio ala caserma di Vigatto. Nel luglio del 2017 Alongi era stato investito in strada Martinella mentre cercava di fermare tre malviventi che, a bordo di un furgone rubato, fuggivano dopo una serie di furti. Tutti e tre, tra cui uno che ai tempi era minorenne, erano stati arrestati. Un altro componente della banda, evaso dai domiciliari, è stato di nuovo arrestato in questi giorni.