Grande festa a sorpresa, con tanto di banda a intonare l'inno nazionale, per Carlo Chezzi. Per 37 anni ha guidato la corriera Tep sulla linea Parma-Mezzani. Arrivato davanti al deposito ha fatto la solita manovra per mettere la corriera nel box, che però non era vuoto... Ecco il video della festa a sorpresa.