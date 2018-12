Totocalcio, va in pensione la mitica schedina: così ha segnato la nostra storia Video

«Ho fatto 13...era il sogno di tutti gli italiani, adesso diventerà una frase da mettere nel cassetto dei ricordi delle cose che non ci sono più. Il 13 è ovviamente quello del Totocalcio, che con un emendamento dei relatori alla manovra verrà cancellato nell’ambito della riforma dei «concorsi pronostici sportivi». Per rilanciare questa tipologia di gioco «che non comporta rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo» si prevede infatti un "prodotto" unico, con l’aumento delle possibilità di vincita e la possibilità di farne pubblicità in deroga al decreto dignità. La promozione verrebbe affidata a Sport e Salute, la nuova Spa che dovrebbe prendete il posto di Coni Servizi.

La schedina nata nel 1946 da un’idea del giornalista Massimo Della Pergola ha davvero fatto parte della storia del Paese grazie anche a vincite miliardarie (c'erano ancora le lire) come i cinque miliardi e mezzo vinti nel 1993 a Crema. Quello fu il picco, anche delle giocate, ma già da anni era stata rimpiazzata nelle preferenze, e nei sogni milionari, degli italiani dalle bollette on line e dei centri scommesse e che per questo era diventata quasi una sconosciuta per i giovanissimi. Presto sarà solo un ricordo, e buona fortuna con il "prodotto unico".

"Il Totocalcio non abolito, anzi, è un intervento per rilanciarlo", scandisce il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Che afferma: "Gli introiti restano, per finanziare il mondo dello sport, come in passato".

La schedina del Totocalcio fa parte della storia d'Italia. Ecco alcuni video in cui attori di varie epoche "raccontano" a modo loro il sogno di vincite favolose, legate al fatidico 13.