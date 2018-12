Dalla "Swinging London" il cocktail natalizio...parmigiano - Video

"Natale a Parma" è il cocktail che Riccardo Cella, head bartender (capo barman) del Cahoots, locale in voga a Londra che si trova praticamente in Carnaby street, propone per queste feste ai suoi clienti (e ovviamente a voi). Un cocktail dai sapori parmigiani. Ecco la preparazione.

La ricetta

50 ml di Amaretto Disaronno

40 ml di purea di zucca

15 ml di sciroppo di ciliegie al maraschino

3 dashes di bitter alla senape

Succo di limone q.b. a bilanciare

15 ml di albume

Purea di zucca

Far cuocere una zucca di circa 1 kg in forno. Rimuovere la buccia e frullare con 100 ml di zucchero liquido e 25 ml di succo di limone.

Bitter alla senape

Lasciare 10gr di semi di senape gialla per almeno 24 ore in infusione in vodka di buona qualità. Filtrare.

È possibile rendere il bitter più piccante aggiungendo 5 gr di senape nera, che al contrario della senape gialla sviluppa una maggior piccantezza rispetto all'aromaticità.