Richmond e quel talento straordinario che si può aiutare a coltivare Il video

«Donare per far crescere talenti», per aiutare bambini a realizzare un sogno, a coltivare le proprie passioni e ad esprimere quelle inclinazioni che si portano dentro per l'arte, la musica o lo sport. Donare, quindi, per far crescere giovani talenti, come Richmond Oduro, che a 9 anni ha vinto il Festival internazionale del ritmo di Novellara: un bimbo nato con le bacchette, si potrebbe dire, che ora grazie alla raccolta fondi lanciata da Adas Fidas Albertelli -Newton con il sostegno della Fondazione Munus potrebbe diventare un giorno un vero batterista. Sarà grazie a questa solidarietà che il piccolo Richmond potrà frequentare un'accademia. E chiunque potrà contribuire a un Capodanno di gioia e a un futuro di soddisfazioni per questo musicista che lascia a bocca aperta gli esperti più scettici.

Ecco la lettera dell'insegnante che accompagna il video per la raccolta fondi: «Questa storia arriva da lontano. Da un altro continente, ma forse dal cielo, dalla luna, da un sogno. Perché il talento e la passione non si sa bene da dove arrivino, scelgono per noi, decidono di entrare in qualcuno senza considerare colori, o meglio, osservandoli tutti. Non propendono per il ricco piuttosto che per il povero, per il sano o il malato. Talento e passione toccano senza guardare, come una foglia spostata dal vento e caduta sui capelli. È la storia, questa, di Richmond Oduro, un bambino di soli nove anni che, totalmente autodidatta, ha vinto lo scorso marzo il primo premio al festival internazionale del Ritmo di Novellara per la sua categoria e, strabiliando tutti, addetti ai lavori e pubblico, ha accompagnato con la batteria in modo personalissimo, il pezzo "Havana", oltre ad aver eseguito in maniera straordinaria brani jazz e classici".