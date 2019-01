Elicottero si schianta e uccide un uomo: il video della turista in volo

Non si sentono grida, solo un silenzio di gelo, nel video della turista che stava compiendo un volo in elicottero sulla costa di Ubatuba, in Brasile. Par cause ancora da chiarire, il pilota ha perso il controllo del velivolo, che si è poi schiantato al suolo travolgendo e uccidendo un 42enne che passeggiava sul lungomare. La turista a bordo, Vivian Carolina Cataldo, 34 anni, stava filmando il panorama e si vede il momento in cui l'elicottero perde quota e finisce tra la vegetaizone. Illese le quattro persone a bordo.