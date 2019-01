La Puglia innevata ed è subito Giochi olimpici invernali, con la cittadina di Noci che diventa parodia di Sochi 2014 e si trasforma in Nochi 2019 e tantissimi a postare video di imprese in bianco. E allora ecco chi partecipa alla gara di angelo sincronizzato e volley con palle di neve, chi fa il record di stile libero in tuta da sci e chi usa l'asse da stiro per il bob a due. E poi curling con le scope, baseball con l'ombrello e rugby in verisone "white". Video tutti da ridere che hanno raggiunto in un giorno 500mila persone, con più di 800 video inviati dagli utenti.