"Le lacrime dell'anziana a cui abbiamo fatto compagnia a Natale": il video-racconto dei poliziotti

Questa storia di Natale l'avevamo raccontata sulla Gazzetta del 27 dicembre: quella di un'anziana sola anche nel giorno più di tutti dedicato alla famiglia, che ha chiamato il 113 per fare gli auguri ai poliziotti. E loro, i poliziotti, non sono rimasti semplicemente all'altro capo del telefono, ma si sono presentati a casa sua per farle un dono dal valore incommensurabile: un po' di compagnia. Ecco la loro testimonianza.