Sorbolo, ladri in fuga in retromarcia rischiano di investire i passanti Video

I carabinieri di Sorbolo, lunedì nel tardo pomeriggio, stavano facendo un normale controllo quando hanno visto una Fiat Bravo invertire la marcia e ripartire. Ma in retromarcia e a tutta velocità. Ovviamente ne è scaturito un inseguimento in centro mentre la Fiat ha percorso 800 metri di strada contromano rischiando di investire i passanti e colpire le altre vetture. Ma quando alla fine si sono visti la strada bloccata, le persone a bordo - tre giovani probabilmente dell'Est europeo - sono saltati fuori al volo e hanno iniziato a saltare le recinzioni delle case. I carabinieri li hanno inseguiti per un tratto ma non sono riusciti a fermarli. E' stato comunque interessante perquisire l'auto, dove sono stati trovati attrezzi da scasso usati dai topi di appartamento. E dove i Ris hanno lavorato per individuare tracce utili dei soliti ignoti.