Omaggio (a sorpresa) a Buckingham Palace, le guardie suonano Bohemian Rhapsody

MESSAGGERO .........Una grande sorpresa per i turisti che visitano il palazzo reale di Buckingham Palace: la banda delle Royal Guards, infatti, ha suonato lunedì scorso Bohemian Rhapsody, uno dei brani più celebri dei Queen e che dà il titolo anche al film sulla storia della band che aveva in Freddie Mercury il suo leader.

Il motivo è presto spiegato: si tratta di un omaggio al film, che si era appena aggiudicato due Golden Globe, uno per la miglior fotografia e uno per la migliore interpretazione drammatica (all'attore protagonista Rami Malek). Diversi turisti sono rimasti piacevolmente stupiti dall'esibizione delle guardie reali a Buckingham Palace e migliaia di persone hanno poi visto alcuni filmati pubblicati successivamente sul web.

«Davvero bellissimo, una sorpresa incredibile» - scrivono gli utenti sul web - «Una performance musicale che fa venire la pelle d'oca». Lo riporta anche l'Independent.

Quello a Bohemian Rhapsody non è l'unico omaggio scelto dalle Royal Guards. Già nel luglio scorso, ad esempio, le guardie della regina Elisabetta avevano suonato Dancing Queen per celebrare l'uscita del film sugli Abba, Mamma Mia! Here We Go Again, mentre un mese più tardi, dopo la morte di Aretha Franklin, la banda aveva suonato le note di Respect.