Volti e storie dei professionisti parmigiani celebrano i 40 anni di sanità pubblica Video

"Il 2018 è stato un anno significativo per chi, come noi, lavora nel mondo della sanità pubblica: il Servizio Sanitario Nazionale ha compiuto 40 anni, un "compleanno" speciale, che ricorda a tutti noi quanto la salute sia un bene fondamentale da tutelare e proteggere. L’impegno per il 2019 è quello di essere sempre al vostro fianco, con competenza e professionalità, per garantirvi cure e servizi sempre più efficaci e di qualità. E se questo è possibile, lo dobbiamo ai nostri operatori!! A chi è in prima linea, come i medici e gli infermieri, e a chi lavora negli uffici e nei laboratori". E' così che l'azienda Ausl ha voluto lanciare il video in cui la sanità pubblica di oggi e il suo prossimo futuro sono raccontati coi volti e le testimonianze degli operatori parmigiani: medici, infermieri, tecnici, assistenti, impiegati.