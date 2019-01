Passione, dedizione e la voglia di donare qualcosa a Parma: video-interviste ai  "benemeriti"

Dal Seirs a Kiara Fontanesi, dai Maestri del Lavoro a Help for Children, dagli attori Franca Tragni e Carlo Ferrari al medico Luigi Roncoroni: ossia Parma che va dai parmigiani ma anche fuori confine ad aiutare chi ne ha bisogno, Parma che va per il mondo e Parma che il mondo lo accoglie, Parma che sa strappare il sorriso ma che costruisce allo stesso tempo progetti di grande impegno civile e sociale. Ecco le interviste ai "benemeriti" del premio sant'Ilario 2019.