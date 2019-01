Esibizione mozzafiato: Katelyn è da applausi. E da 10

Sembra "nascere" ora la stella di Katelyn Ohashi, grazie ad un video in cui la ginnasta mostra tutto il suo talento e la sua energia. La 21enne americana ha incantato pubblico e giuria con le sue spettacolari acrobazie ai campionati Collegiate Challenge di Anaheim, in California, prendendo un 10. Ma la sua è una storia molto più complessa: dopo aver sconfitto la futura campionessa olimpica Simone Biles, nel 2013 Katelyn ha abbandonato i livelli più alti del suo sport, l'élite, per dedicarsi ai livelli studenteschi. Dietro questa scelta non solo gli infortuni e lo stress, ma anche un’enorme pressione sul suo fisico, giudicato troppo pesante.