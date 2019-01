Folla di fans per Adam Ondra: "Ecco cosa mi ha dato l'arrampicata" Video

Racconta ciò che l'arrampicata gli ha dato: emozioni, disciplina. E quel brivido che dà la mancanza di mezze misure: o fare una via o cadere. Primo bagno di folla per Adam Ondra allo Pareti Sport Center di san Pancrazio. Quello che è attualmente il più forte climber a livello mondiale, è protagonista per tutta la giornata a Parma di un evento promosso dallo sponsor Montura, e con la partecipazione del Cai di Parma. Dopo una sessione di arrampicata nella palestra, il programma prevede alle 16 una chiacchierata coi fans e la firma degli autografi allo store Alpstation al Botteghino, mentre alle 21, al centro polifunzionale del Campus universitario, Ondra presenzierà alla proiezione di «Silence», il film che ripercorre la realizzazione della prima libera dell’omonimo tiro di 45 metri di 9c realizzata nel settembre 2017 a Flatanger, in Norvegia.