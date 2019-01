Violenta scazzottata su un colo low cost di Singapore “Scoot“ tra Sidney e Singapore. L'aereo (in volo da una ventina di minuti) è dovuto tornare indietro. Non si conosce il motivo della rissa, ma pare che uno dei due fosse ubriaco e violento, tant'è che alla fine è stato legato con del nastro adesivo e alcune cinture sul pavimento (procedura di sicurezza adottata in questi casi dall’equipaggio). Una volta a terra, il passeggero è stato consegnato alle forze dell’ordine.