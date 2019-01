Via al Guinness 6 Nazioni più tosto di sempre: lo racconta la "Zebra" Andrea Lovotti Video

Il ct della Federazione Italiana Rugby Conor O’Shea ha ufficializzato i 31 giocatori convocati alla prima giornata del Guinness 6 Nazioni 2019. Il debutto è fissato per sabato 2 febbraio (ore 15.15, diretta DMAX canale 52 dalle 14.30) al BT Murrayfield Stadium di Edimburgo contro la Scozia. Tra di loro il pilone sinistro Andrea Lovotti a quota 30 caps con la Nazionale. Nove in tutto i convocati provenienti da Zebre Rugby Club. “Sicuramente il 6 nazioni di quest’anno è di altissimo livello dopo i risultati eclatanti raggiunti dalle nazionali dell’Emisfero Nord nei test match di novembre, mi riferisco in particolare alla storica vittoria dell’Irlanda sulla Nuova Zelanda", afferma il pilone piacentino Lovotti. Che evidenzia: “Ci aspetta un torneo molto duro. Inoltre, Inghilterra e Galles esprimono un gioco efficace e sbagliano poco. Saranno avversari ostici con cui confrontarci in vista del RWC in Giappone che inizierà il 20 settembre.” E conclude così, parlando del prossimo avversario: “La Scozia è sempre organizzata, fa della mischia un punto di forza, e può metterci in difficoltà nel match di Murrayfield. Molti suoi giocatori sono da anni avversari delle Zebre Rugby Club nel campionato celtico, essendo schierati con i Warriors Glasgow e gli Edinburgh Rugby che alimentano con i propri giocatori la nazionale scozzese.”Dopo la tre giorni al centro Olimpico del Coni Giulio Onesti dal 20 al 23 gennaio, gli Azzurri ritorneranno a Roma domenica 27 gennaio per volare in Scozia il 29.

Di seguito gli Azzurri convocati il 24 gennaio 2019:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 17 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 30 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 13 caps)

Cherif TRAORE' (Benetton Rugby, 5 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 15 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 99 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 16 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 7 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, esordiente)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 109 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 12 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 134 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 25 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

Mediani di Mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 29 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 43 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 4 caps)

Centri

Michele CAMPAGNARO (Wasps, 38 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 20 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, esordiente)*

Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 55 caps)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 15 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 12 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 5 caps)*