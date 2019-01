Ritrovarsi a dormire sotto un ponte. Essere così disperati da farlo anche a -3 gradi, rischiando di morire di freddo.

Non è in pericolo di vita la persona soccorsa intorno alla mezzanotte sotto il ponte Verdi dal 118, ma è difficile dire come sarebbe andata se qualcuno non fosse arrivato a prestare aiuto. E il video che mostriamo - girato da chi per caso si trovava a passare di lì - "è una testimonianza drammatica di una situazione intollerabile".