Scoppia un incendio in un palazzo. Una mamma cerca di mettere in salvo il bimbo, affacciandosi da una finestra del terzo piano, ma il piccolo le sfugge di mano. Il lattaio Li Gang, durante le consegne, si è arrampicato sul cornicione del balcone, riesce ad afferrare il piccolo al volo. E' successo nella provincia nord-orientale della Cina, Heilongjiang. Poi è stata portata in salvo anche la madre, nessuno ha riportato ferite.