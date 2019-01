Da volare. In tutti i sensi. Lo spettacolo a bordo di un volo Ryanair partito da Londra e diretto a Kerry degli studenti di musica del college di St Brendan di Killarney, che hanno improvvisato "Step it out Mary" dei Dubliners ha incantato e coinvolto i passeggeri e i membri dell'equipaggio: la compagnia aerea ha condiviso il video sui propri canali social.